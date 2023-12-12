Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовы стирать пакеты: жители Казани поддержали идею мэра города
Как отучить кошку драть мебель: три способа помогут решить проблему
Опасна даже чайная ложка: названы десять продуктов в доме, которые могут навредить кошке
The Guardian: Украина может получить от конгресса США рождественский подарок
БДСМ-отель в Нижневартовске: участница шоу Ивлеевой удивила своей бизнес-идеей
До 17%: автозапчасти рекордно дорожают на территории России
Блюдо из переспелого банана
В Оренбургской области усилили контроль за детьми после трагедии в Брянске
В Москве раскрыта деятельность чёрного рынка по торговле новорожденными детьми

В Красноярске волонтеры активно спасают замерзающих животных

1:26
Россия » Сибирь » Красноярск

Зооволонтеры в Красноярске активно участвуют в спасении бездомных животных в условиях аномальных морозов, которые длительное время держатся в регионе. Волонтеры прилагают усилия, чтобы подобрать всех бездомных кошек и собак, предоставляя им тепло и пищу.

В Красноярске волонтеры активно спасают замерзающих животных
Фото: openverse by MTSOfan is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Зооинспектор Светлана Скриптиченко отмечает, что многие животные замерзают, даже не дожидаясь помощи. Особенно уязвимы старые, больные и истощенные животные. Волонтеры рекомендуют подкармливать их в холодные периоды, например бульоном или кашей.

Пресс-секретарь парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура отмечает, что для выживания важны терморегуляция и пропитание. Птицы и белки могут находить пищу на деревьях, их организмы адаптированы к хищничеству или поиску еды в других местах. Чипура также подчеркивает важность правильной подкормки птиц зимой, предупреждая о вреде соленой пищи и предлагая использовать специализированные кормушки, сообщает prmira.ru.

В целом, зооволонтеры призывают общество проявлять заботу к бездомным животным в холодное время года, предоставляя им укрытие и пищу, и призывают к ответственному подходу к подкормке диких зверей, чтобы предотвратить гибель пернатых и других животных.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В США восхитились работой российского "завода истребителей"

Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.

В США рассказали о заводе России, производящем самые мощные в мире истребители
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Иностранные автомобильные бренды нашли способ вернуться на российский рынок
Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников
Экстрасенс: Украина будет разделена в 2024 году
Кибервойска РФ надолго отключили систему навигации дронов ВСУ — "Киевстар" Любовь Степушова Мормоны — чисто американское изобретение Сергей Лебедев Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Авдеевке и у Артёмовска: "деды поплыли"
Актёр Илья Баскин зарабатывал в США на "хлеб с маслом" разными способами
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Алла Пугачева возвращается: ответ на зависть, ревность и прошлое "Фактора А"
Последние материалы
Опасна даже чайная ложка: названы десять продуктов в доме, которые могут навредить кошке
В Красноярске волонтеры активно спасают замерзающих животных
The Guardian: Украина может получить от конгресса США рождественский подарок
БДСМ-отель в Нижневартовске: участница шоу Ивлеевой удивила своей бизнес-идеей
До 17%: автозапчасти рекордно дорожают на территории России
Блюдо из переспелого банана
В Оренбургской области усилили контроль за детьми после трагедии в Брянске
В Москве раскрыта деятельность чёрного рынка по торговле новорожденными детьми
Автоугоны в 2023 выросли на 15 процентов
Москвичам открыли свободный доступ к их электронным медицинским картам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников