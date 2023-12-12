В Красноярске волонтеры активно спасают замерзающих животных

1:26 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Красноярск

Зооволонтеры в Красноярске активно участвуют в спасении бездомных животных в условиях аномальных морозов, которые длительное время держатся в регионе. Волонтеры прилагают усилия, чтобы подобрать всех бездомных кошек и собак, предоставляя им тепло и пищу.

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Зооинспектор Светлана Скриптиченко отмечает, что многие животные замерзают, даже не дожидаясь помощи. Особенно уязвимы старые, больные и истощенные животные. Волонтеры рекомендуют подкармливать их в холодные периоды, например бульоном или кашей.

Пресс-секретарь парка флоры и фауны "Роев ручей" Олег Чипура отмечает, что для выживания важны терморегуляция и пропитание. Птицы и белки могут находить пищу на деревьях, их организмы адаптированы к хищничеству или поиску еды в других местах. Чипура также подчеркивает важность правильной подкормки птиц зимой, предупреждая о вреде соленой пищи и предлагая использовать специализированные кормушки, сообщает prmira.ru.

В целом, зооволонтеры призывают общество проявлять заботу к бездомным животным в холодное время года, предоставляя им укрытие и пищу, и призывают к ответственному подходу к подкормке диких зверей, чтобы предотвратить гибель пернатых и других животных.