Главную ёлку России нашли со спутника под Щёлковом

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Главную новогоднюю ель России спилили в деревне Новопареево Щелковского района в понедельник. Через пару дней лесная красавица будет уже в Кремле.

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Подходящую ёлку искали с лета, затем выбирали из 30 претенденток, рассказал Владислав Мурашов, замглавы подмосковного правительства, курирующий комитет лесного хозяйства. Критерии — высота не меньше 25 метров, возраст не старше 120 лет.

"Нашей подмосковной лесной красавице 84 года, её высота — 25 м, размах веток — 10 м, а диаметр ствола — 60 см", — уточнил он.

По сведениям издания "Подмосковье Сегодня", девушка-лесничий, заявившая ель на конкурс — по её признанию, почти случайно, — получит за это автомобиль.

По словам главы городского округа Щёлково Андрея Булгакова, ёлку выбирали при помощи спутника.

"Городской округ Щёлково — рекордсмен по количеству новогодних елей, которые были отправлены в Кремль, — похвастался он. — Для нас очень почётно, что это стало такой доброй традицией".

До вечера 13 декабря ель погрузят на автопоезд и доставят в Кремль, до 22-го — нарядят. Ёлка простоит на Соборной площади до Крещения 19 января.