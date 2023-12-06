Прокуратура Башкирии раскрыла систему преступлений в высших эшелонах власти и бизнесе

Прокуратура Башкирии представила отчет, раскрывающий масштабы коррупции в регионе. Доклад выявил, что 90% коррупционных преступлений совершают представители власти и коммерсанты.
На пресс-конференции отмечено, что основные области с коррупцией включают государственные закупки, государственные услуги, бюджетные средства, дорожное строительство, медицину, лесное хозяйство и правоохранительную деятельность.
Как сообщает mkset.ru, ущерб от коррупции составил 2,6 млрд рублей, приведенный к сравнению с бюджетом на благоустройство Уфы. Нарушения антикоррупционного законодательства привели к ответственности 1,5 тыс. должностных лиц, включая скрытие данных о доходах и имуществе.
В 2023 году за 11 месяцев зафиксировано 1200 преступлений, в том числе 320 случаев взятничества и более 280 хищений.
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