В Екатеринбурге рядом с администрацией массажный салон превращается в интим-притон

0:41 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Екатеринбург

Жители дома № 61/2 на улице Авиационной в Екатеринбурге поднимают волну протестов из-за массажного салона, расположенного поблизости.

Фото: openverse.org by Митрохина Марина is licensed under CC BY-SA 4.0

Они утверждают, что в этом заведении проводятся не только массажные процедуры. Интим-салон, расположенный в непосредственной близости от администрации Чкаловского района, стал объектом внимания общественной организации "Народный контроль".

В соцсетях не предоставлены подробности о программах салона, однако названия услуг, такие как "Фут фетиш", "Эгоист" и "Лисьи игры", вызывают любопытство. Несмотря на протесты общественников, закрыть салон пока не удалось.

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