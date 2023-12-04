Жители дома № 61/2 на улице Авиационной в Екатеринбурге поднимают волну протестов из-за массажного салона, расположенного поблизости.
Они утверждают, что в этом заведении проводятся не только массажные процедуры. Интим-салон, расположенный в непосредственной близости от администрации Чкаловского района, стал объектом внимания общественной организации "Народный контроль".
В соцсетях не предоставлены подробности о программах салона, однако названия услуг, такие как "Фут фетиш", "Эгоист" и "Лисьи игры", вызывают любопытство. Несмотря на протесты общественников, закрыть салон пока не удалось.
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