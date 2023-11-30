В Ставрополе не удалась попытка приобрести участок под строительство нового кладбища

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Попытка приобрести 47 гектаров земли под новое кладбище в Ставрополе завершилась неудачей, так как не поступило ни одной желающей продать земельный участок. Единственная заявка, поступившая на конкурс, была отклонена, так как участник не предоставил необходимую информацию и документы, что привело к признанию торгов несостоявшимися.

Фото: openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Предыдущая попытка резервирования участка также столкнулась с проблемами из-за мошенников, предложивших участок, на котором запрещено строить кладбище, но этот факт не был указан в их заявке. Сделка была своевременно остановлена, чтобы избежать ущерба для бюджета, сообщает newstracker.ru.

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