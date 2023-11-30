Попытка приобрести 47 гектаров земли под новое кладбище в Ставрополе завершилась неудачей, так как не поступило ни одной желающей продать земельный участок. Единственная заявка, поступившая на конкурс, была отклонена, так как участник не предоставил необходимую информацию и документы, что привело к признанию торгов несостоявшимися.
Предыдущая попытка резервирования участка также столкнулась с проблемами из-за мошенников, предложивших участок, на котором запрещено строить кладбище, но этот факт не был указан в их заявке. Сделка была своевременно остановлена, чтобы избежать ущерба для бюджета, сообщает newstracker.ru.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.