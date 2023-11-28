В Ставропольском крае госслужащие и судьи узнали, что в 2024 году им стоит ожидать повышения зарплат. Согласно данным на портале правовой информации, регулярная индексация окладов, которая была обязательной, приостановлена на весь год.
Соответствующий федеральный закон, вступающий в силу в 2024 году, не раскрывает причин данного решения, сообщает newstracker.ru. Следует отметить, что с 2024 года в России будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19,2 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае цена на бананы поднялась до 150 руб. за килограмм.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.