В Ставропольском крае чиновники и судьи останутся без прибавки к зарплате

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В Ставропольском крае госслужащие и судьи узнали, что в 2024 году им стоит ожидать повышения зарплат. Согласно данным на портале правовой информации, регулярная индексация окладов, которая была обязательной, приостановлена на весь год.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Соответствующий федеральный закон, вступающий в силу в 2024 году, не раскрывает причин данного решения, сообщает newstracker.ru. Следует отметить, что с 2024 года в России будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19,2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае цена на бананы поднялась до 150 руб. за килограмм.

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