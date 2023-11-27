В трех российских городах Красноярского края введён режим "черного неба"

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Режим "черного неба" введён в трех городах Красноярского края. Введение данного режима свидетельствует о том, что в регионе зафиксированы неблагоприятные погодные условия. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Фото: Вадим Савицкий

Отмечается, что режим вводится с 19:00 понедельника, 27 ноября. В Красноярске он продлится до 19:00 30 ноября, в Ачинске и Назарово — до 19.00 28 ноября. В надзорном ведомстве подчеркнули, что во всех городах, находящихся в зоне "чёрного неба" проводятся проверки качества атмосферного воздуха.

Сотрудники Роспотребнадзора также заявили, что жители российских городов должны придерживаться соответствующих правил в том случае, если ситуация покажет ухудшение. Так, в ведомстве рекомендуют не открывать окна, увлажнять воздух в квартирах, не выходить из дома без нужды и пить больше воды.

Ранее губернатор Ростовской области Голубев заявил, что в регионе ведутся восстановительные работы после шторма.