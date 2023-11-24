Всего 20 назад за излишнюю русскость привлекали по 282-й статье за экстремизм.
В 90-е гг. почти невозможно было представить, что слово "русский" будет постоянно звучать на центральных телеканалах.
Слово "русский" звучит так, как и должно звучать. Люди в 90-х уже почти потеряли надежду, что настанет время русских, но оно пришло, убеждён замглавы организации "Всемирный Русский Народный Собор" Константин Малофеев.
"Мы в начале большого пути. Теперь русские люди должны объединиться. Для того чтобы добиться Победы. Для того чтобы наше государство было по-настоящему сильным. Пётр Великий в 1721 году после победы в Северной войне утвердил официальное название государства — Российская Империя. Сегодня мы должны победить в нынешней войне, чтобы вернуть себе право называться Империей", — цитирует эксперта "Царьград".
Все в России хотят, чтобы русские были сильными. Это наше государство, и если мы будем сильными, то сильными будут наши братья — народы, живущие с нами. Они будут увереннее и будут испытывать гордость за свою великую Родину, подытожил Малофеев.
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