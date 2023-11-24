В Москву доставят более ста россиян, эвакуированных из Газы

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В Москву доставят более ста россиян и членов их семей, которых эвакуировали из сектора Газа. Уточняется, что эвакуированные будут доставлены рейсом из Каира. Об этом проинформировали в МЧС РФ в пятницу, 24 ноября.

Фото: kherson-news.ru

"Более 100 россиян и членов их семей из Газы доставят в Москву. Колонны автобусов с гражданами направляются в аэропорт Каира. Эвакуированных сопровождают спасатели и медики МЧС России, они оказывают необходимую помощь", — указано в Telegram-канале российского спасательного ведомства.

Отмечается, что в настоящее время рейс с эвакуированными россиянами направляется в каирский аэропорт. По пути их сопровождают спасатели и медики МЧС, а также оказывают им всю необходимую помощь.

Помимо этого, есть сведения, что данный рейс — уже восьмой спецрейс чрезвычайного ведомства.