Тайна грязного снега: специалисты раскрывают причины явления в Пермском крае

1:15 Your browser does not support the audio element. Россия Урал

Синоптики разъяснили странное явление с грязным снегом, вызвавшее беспокойство среди жителей Пермского края, утверждая, что нет причин для паники.

Фото: Мой город — Пермь

Жители региона обеспокоены появлением необычного снега, описывая его как грязный, с желтым налетом. Фотографии аномалии были опубликованы в сообществе "Мой город — Пермь".

Специалисты из Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пояснили, что песочный или светло-коричневый оттенок снега был зафиксирован в нескольких населенных пунктах, включая Пермь, Кунгур, Чермоз, Осу и Кудымкар.

Как сообщает properm.ru, 'то, вероятно, связано с естественными явлениями. В настоящее время в регионе формируется погода под воздействием Южно-Каспийского циклона, который, возможно, принес с собой мельчайшие крупинки почвы. Эти частицы, в конечном итоге, образовали корку на снегу с желтовато-песчаным оттенком.

Напомним, что серия снегопадов в Пермском крае началась 21 ноября и прогнозируется продолжение осадков до, по меньшей мере, 23 ноября.

Пермский край. Дурнятская котловина