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Тайна грязного снега: специалисты раскрывают причины явления в Пермском крае

1:15
Россия » Урал

Синоптики разъяснили странное явление с грязным снегом, вызвавшее беспокойство среди жителей Пермского края, утверждая, что нет причин для паники.

Тайна грязного снега: специалисты раскрывают причины явления в Пермском крае
Фото: Мой город — Пермь

Жители региона обеспокоены появлением необычного снега, описывая его как грязный, с желтым налетом. Фотографии аномалии были опубликованы в сообществе "Мой город — Пермь".

Специалисты из Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пояснили, что песочный или светло-коричневый оттенок снега был зафиксирован в нескольких населенных пунктах, включая Пермь, Кунгур, Чермоз, Осу и Кудымкар.

Как сообщает properm.ru, 'то, вероятно, связано с естественными явлениями. В настоящее время в регионе формируется погода под воздействием Южно-Каспийского циклона, который, возможно, принес с собой мельчайшие крупинки почвы. Эти частицы, в конечном итоге, образовали корку на снегу с желтовато-песчаным оттенком.

Напомним, что серия снегопадов в Пермском крае началась 21 ноября и прогнозируется продолжение осадков до, по меньшей мере, 23 ноября.

Пермский край. Дурнятская котловина
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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