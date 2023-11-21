Шойгу: завершаются испытания атомной подлодки "Император Александр III"

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проинформировал о завершении госиспытаний ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III". Он напомнил, что данная атомная подлодка должна будет впоследствии войти в состав Тихоокеанского флота (ТОФ).

Фото: https://mavink.com/explore/Nuclear-Submarine-Kursk

"В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта "Борей-А". Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения "Император Александр III", предназначенной для Тихоокеанского флота", — уточнил Шойгу во время заседания коллегии и военного ведомства.

По его словам, по состоянию на настоящий день доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%". Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что в этом году российские подлодки пополнят три лодки, на борту которых будут располагаться ракетные комплексы "Калибр".