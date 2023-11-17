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Ростовская область представила на "Транспортной неделе-2023" проекты на сумму более 240 млрд рублей

4:07
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Делегация Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым приняла участие в XVII Международном форуме и выставке "Транспорт России-2023". Представленная на площадке форума экспозиция региона познакомила участников "Транспортной недели" с проектами на общую сумму 240 млрд рублей в сфере автомобильного, рельсового, электрического и водного транспорта. В частности, речь шла о создании в Ростовской области новых транспортных хабов, пересадочных узлов, о развитие сети трамваев, общественного транспорта и соответствующей инфраструктуры для зарядки электромобилей и электробусов. Также на "Транспортной неделе-2023" был достигнут ряд договоренностей.

Ростовская область представила на "Транспортной неделе-2023" проекты на сумму более 240 млрд рублей
Фото: https://www.donland.ru/

Так, до конца года будет обновлен в регионе парк подвижного железнодорожного состава. Семь электропоездов поступят в регион в четырехвагонном исполнении, оставшиеся три — в шестивагонной компоновке. На данный проект будет направлено более 3,6 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано с руководством АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания".

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области, министр транспорта Владимир Окунев, пригородные электрички — востребованный транспорт, поскольку ходят точно по графику.

В ближайшие два года будет также модернизирована станция Ростов-Товарный. ПАО "ТрансКонтейнер" вложит в модернизацию контейнерных площадок терминала станции более 140 млн рублей. Как отметил Владимир Окунев, регион заинтересован в развитии так называемых "сухих портов" для решения логистических задач.

Что касается развития общественного транспорта в регионе, то в 2024 году в рамках проекта "Безопасные качественные дороги" в Волгодонске на маршруты выйдут десять новых электробусов общей стоимостью 453,6 млн рублей. Правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с вологодским производителем электробусов "Транс-Альфа". Отдельный акцент был сделан на развитие на Дону пассажирских перевозок водным транспортом, с этой целью будут применяться технологичные программные решения. Соглашение о сотрудничестве с сфере автоматизации и оптимизации данных перевозок подписала "Судоходная пассажирская компания "Дон" с компанией "ВодоходЪ.Технологии".

Благодаря программам лояльности и внедрению информационных технологий (это и единый информационный ресурс бронирования и оплаты билетов, и более высокое качество обслуживания пассажиров), как ожидается, будет значительно увеличен пассажиропоток.

Также в соответствии с соглашением, подписанным между правительством Ростовской области и АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева", в 2024 году с началом навигационного сезона запустят на Дону два судна "Валдай 45Р", которые будут выполнять регулярные и туристические маршруты. С данным производителем Ростовская область уже имеет положительный опыт сотрудничества. Также на условиях участия в программе льготного лизинга будет приобретено судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" для использования в регулярных маршрутах "Азов — Ростов-на-Дону — Волгодонск — Волгоград".

"Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что проект по возрождению крылатого флота Ростовской области перешел в практическую плоскость", — пояснил Владимир Окунев.

Также регулярный водный маршрут свяжет в 2026 году Ростовскую область с ДНР. Сейчас ДНР с Ростовской областью связывают 32 автобусных маршрута, также действует железнодорожное сообщение.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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