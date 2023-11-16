Сенатор рассказал, что творится в Херсоне под контролем Киева

0:56 Your browser does not support the audio element. Россия Юг

В Херсоне, остающимся пока под контролем киевского режима, "всё очень и очень плохо", заявил представитель региона в Совете Федерации РФ Игорь Кастюкевич.

Фото: Украинские национальные новости

По его словам, в крупном, некогда процветающем городе почти никого не осталось. "Все, кто могли, выехали", — сообщил сенатор.

Те, кто выехать не могут — старики и инвалиды, — жалуются на невыносимые для жизни условия. "Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Электричество то и дело отключают", — рассказал Кастюкевич.

"По сути, там гуманитарная катастрофа", — заметил он.

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума. 25% территории региона, включая его столицу, остаются под контролем киевских властей.

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