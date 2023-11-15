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В Нижневартовске стоянка церкви превратилась в дрифт-парк

1:34
Россия

Жители Нижневартовска высказывают недовольство по поводу активности дрифтеров, которые не только создают опасные ситуации на дорогах, но и мешают спокойному сну. Местные жители отмечают, что церковная стоянка в городе превратилась в настоящий дрифт-парк, где гонщики устраивают ночные покатушки.

В Нижневартовске стоянка церкви превратилась в дрифт-парк
Фото: openverse.org by Carleasingmadesimpletm is licensed under CC BY 2.0.

"Понимаю, что у каждого свои увлечения, но слушать рев моторов всю ночь в спальном районе города — это уже чересчур. Возможно ли как-то регламентировать подобные ситуации в нашем городе?" — сказал один из местных жителей.

Жители утверждают, что проблема с дрифтерами на церковной стоянке существует уже давно, но пока никакой реакции на их жалобы не последовало.

Кольцо Ленина-Чапаева также привлекло внимание экстремалов, которые проезжают его, выполняя опасные маневры. Один из таких случаев был запечатлен на видеокамеру, где легковой автомобиль чуть не попал на пешеходную зону во время дрифта. Местные жители выражают свою тревогу по поводу безопасности.

"Это кольцо суицидников! Переходить через него страшно, водители не успевают завершить маневр, а такие инциденты могут привести к серьезным последствиям."

Отмечается, что ранее сотрудники Госавтоинспекции Югры задержали двух дрифтеров, которые устроили несанкционированное выступление на оживленном перекрестке. Видеозаписи их маневров были опубликованы в социальных сетях водителями, привлекая внимание к проблеме.

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В Нижневартовске благоустраивают новые микрорайоны
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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