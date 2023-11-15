В Оренбурге сформировалось кладбище игрушек

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На ветвях деревьев в центре города Оренбурга появились пушистые "гости". Этот оригинальный декор принадлежит предыдущим жителям дома на Ивановском переулке, как сообщает Народный фронт Оренбургской области.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

Жители дома №12 на Ивановском переулке проявили свой творческий подход. Они украсили свой бывший двор плюшевыми игрушками, включая белок, медведей, мышей и прочих плюшевых животных.

Стало известно, что люди покинули аварийное здание, сообщает 56orb.ru.

"Мы об этом узнали во время мониторинга заброшенных и потенциально опасных объектов. Здание было объявлено аварийным, и его покинули жители. Мы надеемся, что их успешно переселили в новое, комфортное жилье", — поделились представители Народного фронта Оренбурга.

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