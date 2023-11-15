В Краснодарском крае жизнь стала самой дорогой: анализ продуктовой корзины

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Управление Росстата по Краснодарскому краю опубликовало отчёт о стоимости универсального набора потребительских товаров и услуг в октябре 2023 года. Этот показатель применяется для сравнения уровня жизни в различных регионах.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно данным, стоимость универсального набора в Краснодарском крае составляет 21 833 рубля, что является самым высоким показателем среди регионов Южного федерального округа. Средняя стоимость набора по ЮФО составляет 20 003 рубля. Разбивка по регионам следующая:

Астраханская область — 18 100 руб.

Волгоградская область — 18 634 руб.

Адыгея — 18 885 руб.

Калмыкия — 18 898 руб.

Крым — 20 374 руб.

Ростовская область — 20 905 руб.

Севастополь — 21 043 руб.

Общенационально стоимость универсального набора в России составляет 21 202 рубля. За десять месяцев 2023 года этот показатель увеличился на 4,5%, а в Краснодарском крае — на 5,2%, сообщает BFM Кубань.

Универсальный набор товаров и услуг включает в себя 83 позиции, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. В отличие от потребительской корзины, используемой для расчёта прожиточного минимума, в универсальном наборе учтены также водка (10 литров в год), сигареты (64 пачки в год), бензин АИ-92 (115 литров в год), одежда, обувь, телевизор и холодильник (по 1 на 10 лет), анальгин, аспирин и корвалол, помывка в бане (52 раза в год), стрижка (6 раз в год), поездки на автобусе (155 раз в год) и троллейбусе (41 раз), а также оплата коммунальных услуг. Важно отметить, что указанное количество товаров и услуг является номинальным и не отражает фактического потребления.

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