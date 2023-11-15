Собянин: план по контрактникам в Москве выполнен, набраны более 22 тыс человек

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном выполнении плана по контрактникам в Москве на 2023 год. Он указал, что набрано более 22 тысяч человек для службы по контракту.

Фото: https://roszdravnadzor-os.ru/mer-moskvy-sergej-sobyanin-rasskazal-o-pervyh-merah-podderzhki-proizvoditelej-lekarstv/

Как уточнил столичный градоначальник в Едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, военная техника и технологии важны, однако ничего это не будет работать без людей.

"Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев. Желающих достаточно много", — заявил Собянин.

В заключение Собянин поблагодарил присутствующих в пункте отбора, добавив, что их ждёт не просто служба, а участие в зоне специальной военной операции на Украине.

В этот же день в пресс-службе мэра и правительства Москвы проинформировали о том, что Единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля.

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