Эксперт Божок: Поручение Владимира Путина по аварийному жилью реально выполнить

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Президент выдал указ Правительству Российской Федерации и региональным властям с задачей до 2030 года переселить всех жителей домов, признанных аварийными до 1 сентября 2023 года. В различных регионах страны это вызвало активное строительное развитие с целью предоставления социального жилья. В Хабаровском крае осуществляется успешное расселение аварийных домов, при этом процесс ускоряется благодаря участию федеральных застройщиков. Они разрабатывают целые жилые комплексы и, согласно контрактам, обязаны предоставить значительное количество квартир для социальных нужд, включая переселение из старых зданий.

Фото: openverse by Ministry of Internal Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Заместитель председателя общественного совета при министерстве ЖКХ Хабаровского края Никита Божок подчеркивает позитивное влияние указа Президента на жизнь региональных жителей. Программа Фонда развития территорий, действующая до 2024 года, также активно участвует в расселении людей из аварийных домов. Эксперт отмечает, что основной акцент сейчас сделан на переселении в квартиры, приобретенные на вторичном рынке. После изношенных и неблагоприятных условий в аварийных домах, новое жилье приносит жителям радость и улучшения, включая косметический ремонт и установку бытовой техники, сообщает transsibinfo.com.

Существенный интерес также вызывают масштабные стройки в Хабаровске, предназначенные для людей, переселяющихся из аварийного жилья. Развивается комплексная жилищная застройка, включающая строительство не только жилых домов, но и социальной инфраструктуры, такой как детские сады, школы и поликлиники. Этот подход становится особенно ярким в городе, где предоставляются не только квартиры, но и блага социальной сферы. Общественный совет намерен продолжить контроль и поддерживать интерес к вопросам расселения.

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