Эксперт Божок: Поручение Владимира Путина по аварийному жилью реально выполнить

Your browser does not support the audio element.

Президент выдал указ Правительству Российской Федерации и региональным властям с задачей до 2030 года переселить всех жителей домов, признанных аварийными до 1 сентября 2023 года. В различных регионах страны это вызвало активное строительное развитие с целью предоставления социального жилья. В Хабаровском крае осуществляется успешное расселение аварийных домов, при этом процесс ускоряется благодаря участию федеральных застройщиков. Они разрабатывают целые жилые комплексы и, согласно контрактам, обязаны предоставить значительное количество квартир для социальных нужд, включая переселение из старых зданий.

Фото: openverse by Ministry of Internal Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.