Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаку, которая дважды покусала ребенка, признали неагрессивной
Онищенко: заболеваемость COVID-19 вызвана сезонностью, допограничения не нужны
Арестович* перечислил 6 сценариев развития конфликта на Украине: хуторская диктатура и Минск-3
Советник президента Толстой назвал главные кинопремьеры 2024 года
Депутат Рады призналась, что собиралась назвать свою дочь Джавелиной
Более 800 тысяч рублей отправил мошенникам житель Саяногорска
Автоэксперт Сажин рассказал, как купить авто в кредит и не разориться
Минфин призвал банки разделять с клиентами потери от мошенников
Валентина Матвиенко считает "кешбэк" плохим словом

Омский депконтроль: запрет парковаться на газоне не работает зимой

2:07
Россия

Депутаты выразили намерение рассмотреть усовершенствование соответствующих законодательных положений. В ходе последнего заседания комитета Омского городского Совета, посвященного вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, освещен был вопрос нелегальных парковок. Глава департамента контроля Алексей Задорожный представил депутатам информацию о мерах, предпринимаемых его ведомством для противостояния нарушителям.

Омский депконтроль: запрет парковаться на газоне не работает зимой
Фото: openverse by jkalleyne is licensed under CC BY-SA 2.0

Портал Город55 заранее предоставил обзор основных аспектов доклада, включая более 10 тысяч административных материалов за 9 месяцев, доходы в бюджет на сумму 13 млн рублей, и общий объем наложенных штрафов в размере 22 млн. Депутаты на заседании выразили интерес к подробностям.

Особенный интерес вызвал вопрос Алексея Саяпина о запрете парковки на газонах и других участках с зелеными насаждениями, включая зимний период. На вопрос о том, как определить зеленые насаждения под снегом, глава департамента контроля ответил, что это практически невозможно, сообщает gorod55.ru.

Задорожный пояснил, что норма о запрете парковки на газонах зимой неэффективна. Он рассказал о встрече с судьями, которые справедливо спросили, как можно доказать, что насаждения под снегом действительно зеленые.

Депутат Дмитрий Лицкевич высказал мнение, что подобная формулировка несправедлива, поскольку пляж зимой остается пляжем, и предложил определить границы газонов. В противном случае, после таяния снега, газон может быть использован для парковки, и уже никогда не вернется к своему первоначальному состоянию.

Участники заседания согласились с тем, что необходимо внести изменения в законодательные нормы, касающиеся правил парковки. Этот вопрос будет обсужден на следующем пленарном заседании Омского городского Совета.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Параллельная парковка зимой по новому регламенту ГИБДД 2023г .
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Пересильд появилась на премьере с чужим мужем и рассказала о любви
Пересильд появилась на премьере с чужим мужем и рассказала о любви
Последние материалы
Эксперт Элен Мхитарян рассказала, как научиться запоминать информацию
Зепюр Брутян опубликовала сторис — поклонники уверены, что это намек на вторую беременность
Путин заявил, что спорт — путь к укреплению взаимопонимания стран и народов
Соседи рассказали, что часто жаловались на шум от компании убитой 14-летней девушки в Екатеринбурге
Какое давление в шинах поможет избежать аварии зимой
Певица Лолита Милявская рассказала о лучших отношениях в ее жизни
Критик Волков: певица Алла Пугачёва должна поменять позицию для возвращения на российское ТВ
Экспорт из России за девять месяцев сократился на 29,4%
Неработающим пенсионерам увеличат пенсии
В Одессе военкомы избили мужчину на глазах его жены и ребенка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников