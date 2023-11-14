Омский депконтроль: запрет парковаться на газоне не работает зимой

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Депутаты выразили намерение рассмотреть усовершенствование соответствующих законодательных положений. В ходе последнего заседания комитета Омского городского Совета, посвященного вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, освещен был вопрос нелегальных парковок. Глава департамента контроля Алексей Задорожный представил депутатам информацию о мерах, предпринимаемых его ведомством для противостояния нарушителям.

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Портал Город55 заранее предоставил обзор основных аспектов доклада, включая более 10 тысяч административных материалов за 9 месяцев, доходы в бюджет на сумму 13 млн рублей, и общий объем наложенных штрафов в размере 22 млн. Депутаты на заседании выразили интерес к подробностям.

Особенный интерес вызвал вопрос Алексея Саяпина о запрете парковки на газонах и других участках с зелеными насаждениями, включая зимний период. На вопрос о том, как определить зеленые насаждения под снегом, глава департамента контроля ответил, что это практически невозможно, сообщает gorod55.ru.

Задорожный пояснил, что норма о запрете парковки на газонах зимой неэффективна. Он рассказал о встрече с судьями, которые справедливо спросили, как можно доказать, что насаждения под снегом действительно зеленые.

Депутат Дмитрий Лицкевич высказал мнение, что подобная формулировка несправедлива, поскольку пляж зимой остается пляжем, и предложил определить границы газонов. В противном случае, после таяния снега, газон может быть использован для парковки, и уже никогда не вернется к своему первоначальному состоянию.

Участники заседания согласились с тем, что необходимо внести изменения в законодательные нормы, касающиеся правил парковки. Этот вопрос будет обсужден на следующем пленарном заседании Омского городского Совета.

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