Глава "Рособоронэкспорта" Михеев сообщил о высоком спросе на российские самолёты

1:06 Your browser does not support the audio element. Россия

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал о том, что наблюдается высокий спрос на российские самолёты. В частности, речь идёт о военно-транспортных самолётах. Он указал, что зарубежные страны хотят купить у РФ до 50 самолётов Ил-76МД-90А.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

Как рассказал Михеев во вторник, в ходе выставки Dubai Airshow, в настоящее время на эту тему ведутся переговоры.

"Интерес большой — страны, конечно, не хотелось бы называть. В том числе и из этого (ближневосточного) региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолётов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии", — пояснил гендиректор корпорации.

Ил-76МД-90А — это глубоко модернизированная версия хорошего зарекомендовавшего себя самолёта Ил-76МД. Машина предназначена для межрегиональной перевозки войск, а также грузов и тяжёлой крупногабаритной техники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.