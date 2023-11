Your browser does not support the audio element.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал о том, что наблюдается высокий спрос на российские самолёты. В частности, речь идёт о военно-транспортных самолётах. Он указал, что зарубежные страны хотят купить у РФ до 50 самолётов Ил-76МД-90А.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.