В минтруда Омской области открыли больше 10 вакансий с зарплатой до 57 тысяч

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Для претендентов на вакансии необходимо обладать высшим образованием, опытом работы в государственной службе и знанием законов Российской Федерации. Вакансии доступны как в Омске, так и в районах области.

Фото: openverse by simonov is licensed under CC BY-SA 2.0

Министерство труда и социального развития Омской области сегодня, 10 ноября, опубликовало новые вакансии. Заявки от желающих трудиться на государственной службе будут приниматься в течение трех недель.

Так, в Полтавском и Одесском районах требуются начальники отделов. Руководителям предлагается зарплата от 49 000 до 57 000 рублей. В этих же районах также нужны главные специалисты, их готовы оплачивать от 27 000 до 37 000 рублей.

Также открыты вакансии главных специалистов в правовом департаменте, департаменте социальной поддержки, департаменте финансово-экономического обеспечения, департаменте социального обслуживания и аналитическом отделе. Заработная плата составляет от 30 000 до 40 000 рублей.

В департаменте социального обслуживания требуется ведущий специалист с зарплатой от 27 000 до 37 000 рублей. В департаменте занятости на аналогичной должности готовы выплачивать от 27 000 до 30 000 рублей, сообщает gorod55.ru.

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