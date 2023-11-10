Житель Томска продает самку верблюда за 70 тысяч рублей

В Томске снова продают верблюда. На этот раз в продаже самка, 8 лет, предлагается по цене 70 тысяч рублей в качестве экзотического животного.
"Продаю самку верблюда, 8 лет. Добродушная, бдительная, не использовалась в арендных целях" — утверждает продавец.
Следует отметить, что в прошлом году также продавался верблюд в Томске, но тогда цена была значительно выше, сообщает Комсомольская правда – Томск.
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