Житель Томска продает самку верблюда за 70 тысяч рублей

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В Томске снова продают верблюда. На этот раз в продаже самка, 8 лет, предлагается по цене 70 тысяч рублей в качестве экзотического животного.

Фото: openverse.org by GaryRHess is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Продаю самку верблюда, 8 лет. Добродушная, бдительная, не использовалась в арендных целях" — утверждает продавец.

Следует отметить, что в прошлом году также продавался верблюд в Томске, но тогда цена была значительно выше, сообщает Комсомольская правда – Томск.

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