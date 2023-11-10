В ГД предложили операторам связи закрыть неограниченный доступ к YouTube

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает правильным, если сотовые операторы России отменят безлимитный доступ к YouTube. По мнению парламентария, такое нововведение снизит изнашивание оборудования операторов связи, передаёт информагентство "РИА Новости" со ссылкой на Telegram-канал политика.

Фото: "YouTube sign in San Bruno, CA" by jm3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

На своём канале народный избранник отметил, что на долю трафика видеохостинга приходится порядка 30-50%, при этом все операторы связи имеют опции, которые делают такой трафик нетарифицируемым при скромной ежемесячной плате от 100 до 200 рублей.

Парламентарий подчеркнул, что ФАС не станет мешать решению представителей рынка исключить данную опцию, чтобы впредь считывание трафика с YouTube шло на одинаковых условиях с отечественными сервисами.

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