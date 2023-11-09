Охранникам ЧОПов в Ростовской области могут разрешить сбивать беспилотники

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Сенатор Ростовской области Ирина Рукавишникова объявил о предложенном законопроекте, который предоставит охранникам полномочия сбивать беспилотники на топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Она пояснила, что большинство объектов ТЭК в настоящее время контролируются частными охранниками, но эти охранники не имеют права принимать меры против беспилотников, которые могут нарушить операции этих комплексов.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Предложенный федеральный закон будет решать это противоречие и повысить безопасность на топливно-энергетических объектах. Кроме того, законопроект направлен на разъяснение определения зон безопасности вокруг этих объектов, с особым акцентом на воздушное пространство, сообщает rostovgazeta.ru.

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