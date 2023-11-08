Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт "За рулём" Зиновьев назвал самый надежный японский седан за 500 тысяч рублей
У россиян возрос спрос на путевки в Египет
Экс-разведчик США Риттер предсказал свержение Зеленского бойцами ВСУ
У ВСУ нет никаких шансов, а НАТО ещё будет умолять Москву остановить продвижение войск
Компания из Амстердама предложила использовать воду из канализации для обогрева домов
В Москве силовики забрали в отдел воспитанников детского сада из-за жалобы жительницы многоэтажки
Трейлер новой GTA 6 появится в декабре
У мегапроекта завода СПГ в США закончились деньги
Психолог посоветовала не сравнивать себя с другими и помнить о своей уникальности

Депутат Госдумы Гусев: только 20% мигрантов имеют разрешение на работу в России

1:53
Россия

Только 20% иностранных приезжих в Россию обладают официальным разрешением на работу, так называемым трудовым патентом. Об этом заявил первый зампредседатель комитета Государственной Думы России по контролю, Дмитрий Гусев, в интервью URA. RU.

Депутат Госдумы Гусев: только 20% мигрантов имеют разрешение на работу в России
Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0

"Из всех прибывших в Россию иностранцев лишь 20% получают трудовой патент и уплачивают соответствующие налоги. Но что делают остальные 80%? Правильность выданных документов требует внутренней проверки со стороны Министерства Внутренних Дел. Считаю, что сейчас критически важно провести такие проверки, чтобы убедиться, что вместе с мигрантами не попали в Россию лица, занимающиеся незаконной деятельностью. Необходимо более детально исследовать, кто эти люди, их возможную связь с преступностью и цель, с которой они приехали". — заявил он.

Дмитрий Гусев отметил, что за последние пять лет только 1,3 миллиона иностранных граждан, приехавших из бывших советских республик, официально приобрели гражданство России.

Депутат Государственной Думы считает, что в России необходимо провести всестороннюю проверку всех мигрантов. Он обратился с этой идеей к главе Министерства Внутренних Дел, Владимиру Колокольцеву. В своем обращении он предлагает "провести полную проверку оснований для предоставления разрешений на временное проживание, видов на жительство и гражданства Российской Федерации для приезжих из Средней Азии и Закавказья.

При выявлении нарушений следует применить самые строгие меры, включая возможность депортации. Кроме того, необходимо детально исследовать статус граждан России, которые приобрели гражданство в последние годы, и внести их в воинский учет, если это требуется".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом Михаил Плисюк Фёдор Тютчев: самый русский поэт прожил десятилетия вдали от России Сергей Лебедев
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Последние материалы
Житель Крыма, заподозрив жену в измене, поджёг чужую машину
Политолог Галицкий: Залужный может убить Зеленского, чтобы отвлечь Запад
Стоматолог сообщил о возможности отрастить третий комплект зубов
Все панды из зоопарка в Вашингтоне отправляются в Китай
Перед тем, как попасть в больницу, Юрий Соломин был в прекрасном настроении на репетиции
Экс-морпех США Хо: Зеленский нарушил обещание о мирных переговорах с Путиным
Следователи установили сильнодействующий яд в торте и виски для лётчиков в Армавире
Пижамная вечеринка и виртуальные мастер-классы: восемь увлекательных способов развлечься, когда бюджет ограничен
Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, выходя из супермаркета
Гинеколог Хвостанцева рассказала, как можно забеременеть без полового акта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников