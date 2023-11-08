Депутат Госдумы Гусев: только 20% мигрантов имеют разрешение на работу в России

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Только 20% иностранных приезжих в Россию обладают официальным разрешением на работу, так называемым трудовым патентом. Об этом заявил первый зампредседатель комитета Государственной Думы России по контролю, Дмитрий Гусев, в интервью URA. RU.

Фото: wikimedia.org by Moscowjob.net is licensed under CC BY-SA 4.0

"Из всех прибывших в Россию иностранцев лишь 20% получают трудовой патент и уплачивают соответствующие налоги. Но что делают остальные 80%? Правильность выданных документов требует внутренней проверки со стороны Министерства Внутренних Дел. Считаю, что сейчас критически важно провести такие проверки, чтобы убедиться, что вместе с мигрантами не попали в Россию лица, занимающиеся незаконной деятельностью. Необходимо более детально исследовать, кто эти люди, их возможную связь с преступностью и цель, с которой они приехали". — заявил он.

Дмитрий Гусев отметил, что за последние пять лет только 1,3 миллиона иностранных граждан, приехавших из бывших советских республик, официально приобрели гражданство России.

Депутат Государственной Думы считает, что в России необходимо провести всестороннюю проверку всех мигрантов. Он обратился с этой идеей к главе Министерства Внутренних Дел, Владимиру Колокольцеву. В своем обращении он предлагает "провести полную проверку оснований для предоставления разрешений на временное проживание, видов на жительство и гражданства Российской Федерации для приезжих из Средней Азии и Закавказья.

При выявлении нарушений следует применить самые строгие меры, включая возможность депортации. Кроме того, необходимо детально исследовать статус граждан России, которые приобрели гражданство в последние годы, и внести их в воинский учет, если это требуется".

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