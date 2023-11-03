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Белгородские врачи скорой начнут работать с видеорегистраторами

1:43
Россия

Врачи скорой помощи в Белгороде и Старом Осколе были оснащены персональными видеорегистраторами, что делает Белгородскую область первой в Черноземье, внедрившей эту практику. Это соответствует общемировой практике видеофиксации действий медицинских работников, которая уже внедрена в других регионах России, включая Чувашию, Иваново и Калугу.

Белгородские врачи скорой начнут работать с видеорегистраторами
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Использование персональных видеорегистраторов направлено на документирование точного времени каждого действия персонала скорой помощи, фиксирующего процесс оказания помощи пациентам, включая интервалы, последовательность и типы медицинских процедур. Эти записи могут служить объективным доказательством в случае жалоб или споров.

Кроме того, видеорегистраторы могут повысить безопасность медицинских работников, особенно в ситуациях, связанных с агрессивными пациентами. Медицинские работники обязаны информировать отдельных лиц о видеозаписи, и если кто-либо будет возражать, видеозапись должна быть отключена. Однако ожидается, что в случае конфликтов или агрессивного поведения сотрудники экстренных служб активируют камеры.

Все записанные данные считаются медицинской конфиденциальной информацией. Карты памяти не входят в комплект видеорегистраторов, что гарантирует, что сами медицинские работники не будут иметь доступа к видеоконтенту. Вместо этого данные передаются на док-станции, которые будут доступны только ограниченному числу уполномоченных сотрудников, ответственных за информационную безопасность, сообщает bel.ru.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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