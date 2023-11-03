Белгородские врачи скорой начнут работать с видеорегистраторами

Врачи скорой помощи в Белгороде и Старом Осколе были оснащены персональными видеорегистраторами, что делает Белгородскую область первой в Черноземье, внедрившей эту практику. Это соответствует общемировой практике видеофиксации действий медицинских работников, которая уже внедрена в других регионах России, включая Чувашию, Иваново и Калугу.
Использование персональных видеорегистраторов направлено на документирование точного времени каждого действия персонала скорой помощи, фиксирующего процесс оказания помощи пациентам, включая интервалы, последовательность и типы медицинских процедур. Эти записи могут служить объективным доказательством в случае жалоб или споров.
Кроме того, видеорегистраторы могут повысить безопасность медицинских работников, особенно в ситуациях, связанных с агрессивными пациентами. Медицинские работники обязаны информировать отдельных лиц о видеозаписи, и если кто-либо будет возражать, видеозапись должна быть отключена. Однако ожидается, что в случае конфликтов или агрессивного поведения сотрудники экстренных служб активируют камеры.
Все записанные данные считаются медицинской конфиденциальной информацией. Карты памяти не входят в комплект видеорегистраторов, что гарантирует, что сами медицинские работники не будут иметь доступа к видеоконтенту. Вместо этого данные передаются на док-станции, которые будут доступны только ограниченному числу уполномоченных сотрудников, ответственных за информационную безопасность, сообщает bel.ru.
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