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В Ростове ограничили продажу вредной шаурмы на 90 дней

1:10
Россия

После серии массовых отравлений в Ростове, связанных с употреблением шаурмы, "Шаверма Хаус" была закрыта на 90 дней. Об этом решении сообщили в пресс-службе донских судов. В конце октября стало известно, что в Ростове было зафиксировано семь случаев отравления клиентов этого заведения на улице Жданова. В ответ на жалобы посетителей и нарушения санитарно-эпидемиологических стандартов, временный запрет на деятельность был наложен на "Шаверма Хаус."

В Ростове ограничили продажу вредной шаурмы на 90 дней
Фото: openverse by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0.

2 октября в пресс-службе судов объявили, что Советский районный суд Ростова начал рассмотрение дела о нарушении, совершенном ИП Геворгян А. Э., владельцем данного заведения.

Согласно материалам дела, в "Шаверма Хаус" были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в сфере общественного питания.

30 октября суд Советского района Ростова признал ИП Геворгян виновным и назначил ему наказание в виде временной приостановки работы заведения на 90 дней, сообщает rostovgazeta.ru.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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