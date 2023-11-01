В Приморском крае заработала система весогабаритного контроля в тестовом режиме

В Приморском крае начала работу система весогабаритного контроля на дорогах.
Все восемь комплексов весогабаритного контроля, развернутых в Приморском крае, продолжают свою деятельность в режиме тестирования. Напомним, что проект по их установке был реализован совместными усилиями "Цифрового Приморья" и правительства региона.
Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, эти комплексы будут функционировать в тестовом режиме до середины декабря 2023 года. Это означает, что пока не будут выписываться штрафы нарушителям. Причиной такой задержки стала необходимость провести дополнительную техническую проверку системы, включая обмен данными с системой "Паутина". Из-за этой корректировки, которая потребует времени, было принято решение продлить тестовый период работы комплексов до 15 декабря, сообщает zr.media.
Напомним, что в Приморском крае установлено восемь пунктов весогабаритного контроля на дорогах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.