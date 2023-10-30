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В Саяно-Шушенском заповеднике медведь вышел напрямую к инспекторам

1:10
Россия

Медведь был заснят на пленку на кордоне Саяно-Шушенского заповедника, и казалось, что он сам подошел к инспекторам.

В Саяно-Шушенском заповеднике медведь вышел напрямую к инспекторам
Фото: CreativeCommons by ahisgett is licensed under "Bear" by ahisgett is licensed under CC BY 2.0.

Инспекторы, дежурившие на Голом кордоне, зафиксировали присутствие этого хищника.

"Ранним утром Косолапый, как мы его называем, пришел на плавбазу. Он с любопытством осматривал здания и наблюдал за нами. Медведь задержался на некоторое время, а затем исчез в лесу", — сообщили они.

В появлении медведей в этом районе нет ничего необычного, и этот конкретный медведь, вероятно, подошел из любопытства.

"Медведю, на вид, около трех лет, и на данном этапе своей жизни он довольно любопытен и заинтересован в изучении окружающей среды", — пояснил Роман Афанасьев, начальник научного отдела заповедника.

Более того, Голый кордон расположен в таежном районе, где в изобилии растут ягоды и кедровые орехи. Животные часто посещают этот район, чтобы питаться этими ресурсами. Медведи скоро разойдутся по своим берлогам, чтобы впасть в зимнюю спячку до весны, сообщает newkhakasiya.online.

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В Саяно-Шушенском заповеднике в фотоловушку попали сразу медведь и горный козел
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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