В Саяно-Шушенском заповеднике медведь вышел напрямую к инспекторам

Медведь был заснят на пленку на кордоне Саяно-Шушенского заповедника, и казалось, что он сам подошел к инспекторам.
Инспекторы, дежурившие на Голом кордоне, зафиксировали присутствие этого хищника.
"Ранним утром Косолапый, как мы его называем, пришел на плавбазу. Он с любопытством осматривал здания и наблюдал за нами. Медведь задержался на некоторое время, а затем исчез в лесу", — сообщили они.
В появлении медведей в этом районе нет ничего необычного, и этот конкретный медведь, вероятно, подошел из любопытства.
"Медведю, на вид, около трех лет, и на данном этапе своей жизни он довольно любопытен и заинтересован в изучении окружающей среды", — пояснил Роман Афанасьев, начальник научного отдела заповедника.
Более того, Голый кордон расположен в таежном районе, где в изобилии растут ягоды и кедровые орехи. Животные часто посещают этот район, чтобы питаться этими ресурсами. Медведи скоро разойдутся по своим берлогам, чтобы впасть в зимнюю спячку до весны, сообщает newkhakasiya.online.
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