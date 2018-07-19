Под Брянском выросла белая черника

Необычную ягоду обнаружил местный житель в Брянской области. Прогуливаясь в лесу, он заметил дар леса, похожий на чернику, но отличающийся от нее цветом. Об этом сообщает портал "Брянские новости".

фото: Брянские новости

Фотографией ягод Виктор Горкавый поделился с журналистами редакции.

"Это в лесу Суземского района. Бывает у нас и белая черника. С десяток кустиков было. Мобильник забыл дома, потому в лесу не удалось заснять, пришлось сорвать вместе с ветками. Вот запечатлел дома", - рассказал мужчина.

Вкус у ягоды похож на обычную чернику, однако более насыщенный и сладкий.

Местная пресса пишет, что в этом году в Брянской области урожайный год на чернику. Купить ягоды можно не дорого.

Читайте также:

"Золотая" ягода здоровья

Названы самые опасные для здоровья ягоды и фрукты

Лесные ягоды: Извлекаем пользу для здоровья.