Под Брянском выросла белая черника

Необычную ягоду обнаружил местный житель в Брянской области. Прогуливаясь в лесу, он заметил дар леса, похожий на чернику, но отличающийся от нее цветом. Об этом сообщает портал "Брянские новости".
Фотографией ягод Виктор Горкавый поделился с журналистами редакции.
"Это в лесу Суземского района. Бывает у нас и белая черника. С десяток кустиков было. Мобильник забыл дома, потому в лесу не удалось заснять, пришлось сорвать вместе с ветками. Вот запечатлел дома", - рассказал мужчина.
Вкус у ягоды похож на обычную чернику, однако более насыщенный и сладкий.
Местная пресса пишет, что в этом году в Брянской области урожайный год на чернику. Купить ягоды можно не дорого.
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