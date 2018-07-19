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Источник Правда.Ру

Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины

Россия

Правительство Российской Федерации начало подготовку президентского указа о санкциях против ряда лиц Украины. Данный указ — один из обещанных шагов Министерства финансов РФ по снижению негативного влияния санкций на российскую экономику.

Разорим и запретим: Москва готовит супер-санкции против Украины. 389759.jpeg

В "черный список" попадут сотни физических и юридических лиц. Среди них — деятели культуры, банкиры, политики, бизнесмены. Указ заблокирует их финансовые активы на территории Российской Федерации и запретит выводить капитал из России.

Данные санкционные меры являются ответом Москвы на аналогичные шаги со стороны Киева, которые украинское правительство разрабатывало и разрабатывает с 2014 года. На сегодняшний день в этих самых списках находятся почти две тысячи физических и около тысячи юридических лиц.

Напомним, что "Правда.Ру" писала о "черном списке крымоненавистников", который станет своеобразным ответом Украине на ее сайт "Миротворец". На украинском сайте с 2014 года публикуется список как российских граждан, так и иностранцев, что посетили Крымский полуостров после того, как тот стал российским. Тем, кого внесли в список "Миротворца", запрещается посещать территории Украины.

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