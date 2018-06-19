Сдаешь макулатуру — не платишь налог. Что предложили общественники?

Отменить подоходный налог для тех, кто регулярно сдает макулатуру, предложили эксперты Общероссийского народного фронта. В результате в Госдуме во втором чтении приняли соответствующий закон.

"Упрощение процедуры сдачи отходов производства, переработки и потребления всех видов бумаги и картона, пригодных для дальнейшего использования в качестве вторсырья, в целом должно положительным образом повлиять на внедрение системы раздельно сбора мусора, а также значительно расширить круг лиц, заинтересованных в сборе макулатуры", - цитирует "РИА Новости" координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева.

Также депутат отметил, что представители ОНФ настаивают на том, чтобы документ приняли как можно скорее. Кроме того, общественники считают, что необходимо реализовать предложения по сдаче и других видов отходов.

Например, давать льготы тем, кто будет собирать и отдавать в пункты приема стекло и пластик. Такие меры, считают общественники, помогут создать в стране эффективную систему переработки отходов.

К тому же, представители ОНФ подсчитали, что отмена НДФЛ за сдачу макулатуры будет выгодной и для государства. Благодаря этой мере, увеличатся доходы бюджета, так как станет больше продукции из макулатуры и появятся новые рабочие места.

"Из-за НДФЛ на сдачу макулатуры и кумулятивного эффекта бюджет России ежегодно теряет около 50 миллиардов рублей", - цитирует экспертов ОНФ РИА Новости.