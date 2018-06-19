Придется ответить: агрегаторы такси не смогут переложить вину за аварию на водителя

Такие организации обяжут отвечать за причиненный пассажиру вред, если он заказывал такси через агрегатор. Это прописано в проекте постановления пленума Верховного суда, сообщает "Российская газета".



Правдорубка. Закон такси не писан?

Сейчас появилось множество компаний, которые занимаются подбором перевозчиков и пассажиров. Это удобно, быстро и экономично для тех и других. Но кто же должен ответить за ущерб, нанесенный клиенту в результате аварии? До этого компании перекладывали всю вину на водителей, пользуясь тем, что агрегаторы всего лишь предоставляют информацию. Теперь так сделать не получится.

Если договор на перевозку пассажиры заключили при помощи сервиса или воспользовались услугой, увидев рекламу, то они могли решить, что сделку заключают именно с компанией-агрегатором.

"У добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке (статьи 403 и 1005 ГК РФ, статьи 8, 9 Закона о защите прав потребителей)", - сообщается в проекте.

Перевозчики несут ответственность за действия тех, кто на них работает, также, как за свои собственные, отмечают в Верховном суде. Причем независимо от того, на каком автомобиле ехали водитель и пассажир: принадлежащем компании или взятом в аренду вместе с экипажем, или "находящемся во владении по иным, допускаемым законом основаниям".

Постановление пока находится на доработке. Принять его должны в ближайшее время.