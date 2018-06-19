Минтруд найдет, чем занять "новоиспеченных" пенсионеров

Программы активной занятости для тех, кто находится в пенсионном или предпенсионном возрасте, разрабатывают в Минтруде. Об этом сообщил замглавы министерства Андрей Пудов в эфире "России 1".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Те, кто будут продолжать работать после повышения пенсионного возраста, без дела не останутся, заявляют в Минтруде. Для них разрабатывают специальные программы, благодаря которым удастся обеспечить пенсионеров рабочими местами.

Также министерство не допустит возрастной дискриминации. Будут рассматриваться все жалобы работников, касающиеся этой проблемы.

Ранее "Правда.Ру" писала, 14 июня российское правительство одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Таким образом, в 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин согласно документу будет составлять 65 лет, а к 2034-му - 63 для женщин.

Россияне сразу же отреагировали на это петицией на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Ее уже подписали более 1,3 миллиона человек.

При этом, как отметил председатель совета директоров "Правда.Ру" Вадим Горшенин, разговор о справедливости пенсионной реформы смешон. Разумеется, речь идет не о пенсионерах, а об эксплуатации граждан страны государством до самой смерти.

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