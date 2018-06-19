Крым ответил про "неизбежный" отказ России от полуострова

Несмотря на заявления России о том, что причин, по которым Крым мог бы вернуться в состав Украины не существует, есть те, кто считает иначе. Бывший украинский президент Леонид Кравчук уверен, что РФ отдаст полуостров. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

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Политик считает, что Россия просто не сможет содержать Крым.

"Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За всё время Украина вложила в полуостров порядка $100 млрд. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат", - цитирует Кравчука RT.

Экс-лидер Украины думает, что этот процесс не будет быстрым. Наоборот, скорее всего, передача полуострова затянется, и ее можно осуществить только при помощи давления со стороны международного сообщества.

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление Кравчука. Политик считает, что к подобного рода заявлениям пора привыкнуть.

"Мы на это не обращаем внимания. Удивляет только то, что Кравчук достаточно опытный политик, который мог бы делать более взвешенные заявления. На сегодняшний день Крым живёт и развивается очень динамично. А ставить вопрос о его возвращении в состав Украины попросту некорректно. Крымчане никогда этого не позволят", - цитирует Юрия Гемпеля RT.