Названы самые высокооплачиваемые специальности в Татарстане

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За год средняя заработная плата в Татарстане выросла на 17%. Министерство труда, занятости и социальной защиты предоставило информацию о отраслях с самыми высокими зарплатами в регионе.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Самая высокая средняя заработная плата в горнодобывающей промышленности — около 93,4 тысячи рублей. В сфере информатизации и связи средняя заработная плата составляет около 90,3 тысячи рублей, в то время как в секторе финансовой и страховой деятельности средняя заработная плата составляет 84,3 тысячи рублей. Предоставление электроэнергии, газа и пара также обеспечивает относительно высокую заработную плату: сотрудники зарабатывают в среднем 77,1 тысячи рублей.

Согласно статистическим данным, среднемесячная заработная плата за январь-июль 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя заработная плата в Татарстане за январь-июль 2023 года составила 58,5 тысячи рублей, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. С начала 2023 года среднемесячная заработная плата в Татарстане выросла на 9,1%.

Татарстан вошел в топ-10 регионов по уровню доходов населения, заняв девятое место. Во втором квартале 2023 года жители Татарстана зарабатывали в среднем 51,3 тысячи рублей в месяц, сообщает inkazan.ru.

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