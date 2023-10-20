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Программа повышения финграмотности в Ростовской области даёт свои плоды

3:23
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Программа повышения финансовой грамотности в Ростовской области, реализация которой была намечена на последние три года, уже дала свои плоды. Чем ближе к завершению, тем итоги более впечатляющие: увеличилось количество педагогов, прошедших повышение квалификации, с 57 до 75% выросла доля школьников и студентов, которые посещали мероприятия по финансовой грамотности. В планах — увлечь 100% учащихся программами по финграмотности.

Программа повышения финграмотности в Ростовской области даёт свои плоды
Фото: https://www.donland.ru/

Как сообщила заместитель губернатора Ростовской области — министр финансов Лилия Федотова на пресс-конференции "Повышение финансовой грамотности населения Ростовской области: тренды, задачи, перспективы", уже на федеральном уровне поставлена новая глобальная цель — перейти к финансовой культуре до 2030 года, чтобы все накопленные знания через какое-то время перешли в поведенческие установки.

"В редакции нашей новой программы с горизонтом планирования до 2030 года граждане со средним и высоким уровнем финансовой грамотности должны составить не менее 80% населения, а информационной кампанией необходимо охватить более 65% жителей Ростовской области, а это 2,8 миллиона жителей", — отметила министр.

Лилия Федотова подчеркнула, что сейчас основное внимание уделяется взрослым людям. На территории региона запущены:

  • онлайн-проект "Школа Винвестора",
  • программы центра финансовой грамотности банка "Центр-инвест".

Центр скорой налоговой помощи на базе РГЭУ (РИНХ), центры "Мой бизнес" и региональное агентство поддержки предпринимателей оказывают экономически активному населению консультационные услуги.

Министр не преминула отметить, что успешно реализуется уникальный проект по обучению финграмотности детей с помощью сказочных персонажей. Сказки с символическим названием "Финансы — это просто и увлекательно" — это заслуга Центра финансовой грамотности "Финикум" открытого на базе РГЭУ (РИНХ) при поддержке Минфина области.

Еще одним дополнительным бонусом в реализации программы стало введение в прошлом году преподавания финансовой грамотности в школах, с 1 по 9 класс, в этом году обучать стали и старшеклассников, сообщила управляющая отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

"Детей учат анализировать доходы и расходы, выбирать наиболее подходящие товары и услуги и распознавать нелегальные практики на финансовом рынке", — отметила Наталья Леонтьева.

Ученики старших классов уже изучают более сложные темы на уроках по обществознанию — они узнают о налогах, финансовых рынках, причинах инфляции и ее последствиях, новых финансовых технологиях.

Неудивительно, что уровень финансовой грамотности жителей Дона неуклонно растет. Согласно результатам всероссийского онлайн-финзачета, прошедшего в декабре прошлого года, количество успешно сдавших его в регионе увеличилось с 67 до 89% за год.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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