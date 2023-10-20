В Перми на объектах культурного наследия начали размещение табличек с QR-кодами

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В Перми на объектах культурного наследия устанавливаются информационные таблички с QR-кодами, чтобы помочь жителям и гостям города узнать об истории этих архитектурных памятников. Эти интерактивные вывески теперь присутствуют на фасадах нескольких известных зданий, включая Пермский государственный институт культуры, Аграрно-технологический университет и пятый корпус Пермского государственного национального исследовательского университета. Планируется установить такие знаки в общей сложности на 22 зданиях к концу октября.

Фото: "Painting QR code" by Fabrice de Nola is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инициатива направлена на содействие пониманию истории этих зданий и историй людей, связанных с ними. Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул важность не только сохранения объектов культурного наследия, но и знания их истории, поскольку это может побудить жителей и гостей города относиться к памятникам архитектуры с большей бережностью. Сам Махонин рассказал историю одного из корпусов Пермского государственного университета.

Чтобы получить доступ к информации о здании, люди могут просто навести свои смартфоны на QR-код на вывеске, который затем перенаправит их на веб-сайт с подробной информацией об объекте культурного наследия. Информацию можно прочитать или прослушать в аудиоформате. Идея использования QR-кодов и сайта "Памятники Перми" была разработана студентами Пермского государственного национального исследовательского университета.

Пермь может похвастаться примерно 400 объектами культурного наследия, представляющими различные периоды развития города с конца 18-го по середину 20-го века. При поддержке правительства Пермского края, администрации города и частных лиц был восстановлен исторический центр Перми, улучшены общественные пространства и архитектурное освещение, а также реконструированы ключевые городские магистрали.

По всему Прикамью насчитывается более 3000 объектов культурного наследия, в том числе более 1200 регионального значения. Ежегодно выделяются средства на ремонт и реставрацию этих зданий в рамках программы "Пермский край — территория культуры". Только в Перми в рамках празднования 300-летия было реконструировано около 100 сооружений, еще около 40 в настоящее время находятся в стадии реконструкции, сообщает properm.ru.

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