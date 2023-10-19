В 2023 году расходы Татарстана превысили план на 40,7 миллиарда рублей

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Государственный совет Татарстана одобрил внесенные изменения в законопроект "О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Депутаты выразили свою поддержку этому документу единогласно. Подробности представил министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

Фото: openverse

Согласно его заявлениям, доходная часть бюджета будет увеличена на 56,4 миллиарда рублей, в то время как расходы увеличатся на 40,7 миллиарда рублей. Сбор доходов с территории Татарстана оценивается в приблизительно 830 миллиардов рублей, из которых 331 миллиард приходится на консолидированный бюджет. Это означает, что пропорция составляет 60 на 40%.

Депутат Леонид Якунин также выступил с докладом по данному проекту и отметил, что, несмотря на сложную экономическую обстановку, доходы и расходы бюджета региона продолжают расти. Он подчеркнул, что не многие регионы могут похвастаться такими показателями.

Что касается расходов, депутаты предложили корректировать верхний предел внутреннего государственного долга. При этом бюджетный дефицит будет обеспечен необходимыми источниками финансирования.

Этот законопроект был одобрен на первом и третьем чтении.

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