Школа в Тюмени получила штраф за девять уроков в день

1:29 Your browser does not support the audio element. Россия

В Тюмени заместителя директора школы оштрафовали за нарушения при составлении расписания уроков, говорится в официальном сообщении прокуратуры Тюменской области.

Фото: Openverse

Прокуратура Ленинского административного округа провела проверку по жалобам местных жителей, размещенным в СМИ, о том, что в одной из тюменских школ было составлено расписание с девятью уроками.

Оказалось, что в МАОУ Средней общеобразовательной школе № 68 для учеников 9-х классов на 13 сентября 2023 года были назначены 8 и 9 уроки, что противоречит законодательству. В соответствии с законом, максимальная нагрузка для школьников 7-11 классов в течение дня не должна превышать 7 уроков, сообщает tmn.aif.ru.

В результате проведенной проверки прокуратура административного округа приняла решение возбудить административное дело против заместителя директора школы в соответствии с частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело было возбуждено по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей".

По результатам рассмотрения дела региональное управление Роспотребнадзора наложило на данного должностного лица административный штраф в качестве наказания.

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