Переход в грязь обнаружен в Петрозаводске

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Необычный пешеходный переход вызвал вопросы у жителей Петрозаводска, поскольку, по-видимому, он приводит пешеходов к куче грязи. Этот необычный переход расположен на Древлянской набережной. Хотя предполагается, что этот переход обеспечивает доступ к Лососинскому парку, дизайнеры, похоже, забыли создать правильную дорожку, ведущую в парк. В результате пешеходы вынуждены пересекать немощеную и часто грязную дорогу, особенно в дождливую погоду. Отсутствие надлежащего освещения усугубляет проблемы, превращая путешествие в настоящее испытание для горожан.

Фото: ГосДорСНАБ

Примечательно, что в этом году Лососинский парк был благоустроен в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", на что было потрачено около 3,5 млн рублей. Подрядчик сосредоточился на создании гравийных дорожек, посадке газонов, удалении опасных деревьев и заброшенных строений, а также на создании площадки для дрессировки собак площадью 500 квадратных метров. В конце мая глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с бывшим мэром Любарского и другими городскими и региональными чиновниками посетили парк, чтобы проконтролировать ход этих работ по благоустройству, сообщает karelinform.ru.

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