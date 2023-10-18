Компания ГАЗ стремится взыскать пять миллионов рублей с мебельного магазина

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Суд по интеллектуальным правам пересмотрел решения, принятые ранее в деле, связанном с иском нижегородского завода "ГАЗ" против мебельного магазина. В соответствии с судебным актом, дело будет пересмотрено заново.

Фото: Openverse

Ранее предприятие обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края, пытаясь убедить, что компания "Лайт-Снаб" незаконно использовала товарный знак "Бегущий олень — ГАЗ".

Завод требовал более 5,1 миллиона рублей в качестве компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Однако суд установил компенсацию для "ГАЗа" в размере всего 290 тысяч рублей. Предприятие попыталось оспорить это решение, но Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил их апелляцию.

После этого нижегородский автозавод обратился в суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой. Суд, проведенный 17 октября 2023 года в Москве, принял решение об отмене ранее вынесенных постановлений и направлении дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края, сообщает newsnn.ru.

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