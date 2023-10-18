В Ростове родился ребёнок весом пять кг

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В Ростовском Перинатальном центре появился новорожденный с массой в пять килограмм, как сообщила пресс-служба учреждения.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

В официальном сообщении центра отмечается приход "пусть и пухленького, но долгожданного сына". Мать и новорожденный были выписаны из центра в хорошем состоянии здоровья.

Сотрудники Перинатального центра подчеркнули, что рождение этого малыша стало особым событием, поскольку женщина принесла на свет ребёнка, несмотря на серьёзные медицинские диагнозы и предыдущие утраты. Они также подчеркнули, что сопровождали женщину в течение девяти месяцев, следили за ее состоянием и заботились о ней, и, в конечном итоге, помогли ей принести на свет этого здорового ребенка, сообщает Медпульс.

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