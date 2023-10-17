Засорённые нефтью земли в Татарстане будут восстановлены за 193 млн рублей

1:22 Your browser does not support the audio element. Россия

В Республике Татарстан выделено 193,2 миллиона рублей на восстановление земель, загрязненных нефтью. Эти мероприятия будут проведены в селе Шемордан, расположенном в Сабинском районе. Сведения о предстоящих работах доступны на портале государственных закупок, сообщает inkazan.ru.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Согласно документации для проведения тендера, рекультивация запланирована на улице Заводской. Общая площадь загрязненных участков превышает 4,7 тысячи квадратных метров. Исполнителю предстоит удалить растительность, извлечь загрязненный грунт и провести работы по озеленению.

Государственное казенное учреждение "Главинвестстрой РТ" выступает заказчиком данного проекта. В документах не указан источник финансирования. Все необходимые работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года.

Следует отметить, что Правительство России предоставило Республике Татарстан более 100 миллионов рублей на рекультивацию. Эти средства будут выделены в течение 2023-2024 годов, что позволит завершить запланированные мероприятия раньше установленного срока.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.