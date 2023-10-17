В Республике Татарстан выделено 193,2 миллиона рублей на восстановление земель, загрязненных нефтью. Эти мероприятия будут проведены в селе Шемордан, расположенном в Сабинском районе. Сведения о предстоящих работах доступны на портале государственных закупок, сообщает inkazan.ru.
Согласно документации для проведения тендера, рекультивация запланирована на улице Заводской. Общая площадь загрязненных участков превышает 4,7 тысячи квадратных метров. Исполнителю предстоит удалить растительность, извлечь загрязненный грунт и провести работы по озеленению.
Государственное казенное учреждение "Главинвестстрой РТ" выступает заказчиком данного проекта. В документах не указан источник финансирования. Все необходимые работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года.
Следует отметить, что Правительство России предоставило Республике Татарстан более 100 миллионов рублей на рекультивацию. Эти средства будут выделены в течение 2023-2024 годов, что позволит завершить запланированные мероприятия раньше установленного срока.
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