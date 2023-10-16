В Астрахани дрались на кулаках сразу 300 человек

1:34 Your browser does not support the audio element. Россия

В городе-административном центре региона проходил Покровский фестиваль, собравший участников из различных уголков России, сообщает EADaily.

Начало мероприятия было отмечено торжественным молебном в Успенском кафедральном соборе Астраханского кремля, а затем фестиваль переместился на стадион Астраханского государственного технического университета, где прошли соревнования.

Участники из Астрахани, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Крыма, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя и Ярославля вышли на поле и были разделены на две команды по 150 человек, чтобы провести поединок стенка на стенку. Все бойцы были экипированы специальной амуницией и соблюдали правила русского народного боевого искусства, разрешая удары только в корпус и голову, и запрещая их ниже солнечного сплетения или по лежащему игроку. Судьи, зрители и участники следили за справедливостью поединков.

Помимо поединков на кулачном поле, фестиваль включал в себя турнир по киле — русской народной игре в мяч, форум "Молодежь и регион", ярмарку товаров и торжественную церемонию награждения победителей. Несколько сотен жителей Астрахани пришли поддержать своих соотечественников и насладиться захватывающим шоу.

Организаторами этого мероприятия выступили общество "Двуглавый орёл", военно-патриотический клуб "Покров" и агентство по делам молодежи Астраханской области.

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