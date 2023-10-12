56 автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей зарегистрировано в Удмуртии

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На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 56 автомобилей класса люкс стоимостью 10 миллионов рублей и более, что на два автомобиля больше, чем в прошлом году. Эти данные были получены экспертами агентства "ФинЭкспертиза", которые провели свое исследование, используя общедоступную информацию Федеральной налоговой службы.

Фото: openverse.org

Владельцы таких элитных транспортных средств в регионе ежегодно платят транспортный налог в размере 193,5 тысячи рублей за транспортное средство.

По всей стране общее количество автомобилей класса люкс в настоящее время составляет 19,8 тысячи. Стоит отметить, что в прошлом году в России наблюдался резкий рост количества автомобилей премиум-класса, превысивший отметку в 10 миллионов рублей, увеличившись на 3,6 тысячи единиц, что эквивалентно почти четверти от общего числа.

Такой рост числа дорогих автомобилей наблюдался в 76 регионах, включая Калмыкию, где количество автомобилей класса люкс увеличилось в 6,3 раза, увеличившись с 4 до 25 единиц. В Удмуртии было продано на два автомобиля класса люкс больше, чем в 2021 году, всего за предыдущий год в республике было продано 54 автомобиля, сообщает udm-info.ru.

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