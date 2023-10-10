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Жителям Ярославля будут платить за информацию о случаях плевков соседей

2:38
Россия

Власти Ярославской области, первого региона, где начали штрафовать граждан за плевки на улице, решили продолжить свою инициативу и предложили ввести награды за информацию о нарушителях. Однако горожане задали вопрос: не являются ли плохие дороги, ямы и грязь на улицах и дворах тоже нарушением правил и обязанностей перед жителями Ярославля?

Жителям Ярославля будут платить за информацию о случаях плевков соседей
Фото: openverse

"Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев", — сказала Татьяна Потёмкина.

Резонансный законопроект о введении штрафов за плевки на улицах был принят региональным парламентом в июне этого года. Теперь региональное правительство решило стимулировать жителей, которые предоставят информацию о административных правонарушениях. Подзаработать "ответственные" граждане могут получить до 70% от суммы штрафа, который составляет 1500 рублей за первое нарушение и 3000 рублей за последующие. Это означает, что премии за каждое сообщение об нарушении могут достигать 1050 или 2100 рублей, сообщает newizv.ru.

"Непонятно, как сообщать данные нарушителя должны? Снять его на фото или видео, и записать самому его данные? Или что за бред написан?", — спросили пользователи соцсетей.

Аналогичные вознаграждения предлагаются ярославцам за информацию о тех, кто выбрасывает мусор, размещает незаконные объявления, совершает неуважительные акты в общественных местах, или создает незаконные граффити на стенах и заборах.

"То есть, крысы на помойках в центре города — (и с этим никто ничего не делает) — это окей, санитарные нормы в порядке. А вот если кто плюнул, то всё, антисанитария", — возмутились другие жители.

Некоторые жители региона приветствуют эту новую возможность подзаработать на выявлении нарушителей, которые загрязняют городские пространства. Однако сразу же возникает вопрос: как будут определять личности нарушителей, если они не знакомы с сообщающими? Некоторые предложили расширить систему премирования на сообщения о нарушениях правил дорожного движения. Многие жители Ярославля считают, что если вводить вознаграждения за информацию о "непорядке", то необходимо включать в это и другие виды нарушений, а не ограничиваться только плевками и граффити.

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Штрафы за плевки в Ярославской области
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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