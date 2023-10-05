Хотел продать диван и лишился средств: мошенники обманули омича на сайте бесплатных объявлений

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Случай мошенничества произошел в Омске: деньги мужчины были украдены с его счёта при попытке продать диван на сайте онлайн-объявлений. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент начался с того, что супруга пострадавшего разместила объявление о продаже дивана на специализированном веб-сайте. Вскоре им позвонил потенциальный покупатель, который заинтересовался приобретением дивана, даже не посмотрев его лично.

Затем покупатель запросил номер банковского счёта. Впоследствии мошенник позвонил мужчине и попросил его предоставить номер счета и код подтверждения, полученный по SMS. После того, как жертва выполнила эти инструкции, все средства в сумме 41 000 рублей были списаны, сообщает gorod55.ru.

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Полицейские задержали мошенника с сайта бесплатных объявлений