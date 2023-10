Your browser does not support the audio element.

Случай мошенничества произошел в Омске: деньги мужчины были украдены с его счёта при попытке продать диван на сайте онлайн-объявлений. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.