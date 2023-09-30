В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp и Telegram

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В Екатеринбурге учителям запретили использовать WhatsApp и Telegram для общения с родителями учеников. Этот запрет является частью усилий по переводу школьного общения на отечественные платформы, в частности "ВКонтакте" и "Сферум". Однако важно отметить, что этот запрет распространяется на официальное общение между учителями и родителями по школьным вопросам.

Фото: openverse.org

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области заявило, что это решение было принято совместно с Министерством финансов. В то время как официальная школьная коммуникация переносится на другие платформы, в настоящее время нет планов запрещать учителям использовать WhatsApp или Telegram для личного общения.

В результате учителям и родителям рекомендуется использовать альтернативные платформы для официального общения, связанного со школой, в то время как на личное общение эти ограничения не влияют.

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