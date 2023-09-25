В Екатеринбурге водитель кроссовера поехал на толпу

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В Екатеринбурге произошел инцидент, когда мужчина за рулем синего кроссовера въехал прямо в толпу людей на улице Шарташ. Пешеходы в этот момент шли по тротуару, и местные жители, по понятным причинам, были расстроены поведением водителя, о чем сообщает E1.

Фото: Openverse

Очевидцы запечатлели инцидент на видео, на котором видно, как пешеходы пытались обойти приближающийся автомобиль, когда он ехал на них по дороге. В результате другим транспортным средствам пришлось остановиться, чтобы избежать столкновения.

Местная дорожная полиция прокомментировала инцидент, заявив, что проводит расследование по данному факту. Водитель, о котором идет речь, столкнется с правовыми последствиями в соответствии со статьей 12.15 Административного кодекса Российской Федерации, сообщает tagilcity.ru.

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